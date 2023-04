Ameaça à UFPA faz Instituto de Letras e Comunicação suspender atividades

Após ameaças de um suposto ataque ao Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará (ILC / UFPA), a instituição resolveu suspender as aulas e atividades que estavam previstas para esta sexta-feira (14). Como consta numa nota divulgada pela Faculdade de Comunicação (Facom), a segurança será reforçada e a Polícia Federal poderá ser acionada.

"Em vista dos rumores que circulam nas redes sociais, no dia 13 de abril de 2023, a Direção do Instituto de Letras e Comunicação vem, por meio desta nota, esclarecer que reforçará a segurança de seus prédios, bem como buscará apoio junto às instâncias superiores da Universidade para garantir a segurança da comunidade acadêmica, tanto no âmbito do instituto, quanto da UFPA como um todo", diz a nota.

Ainda na nota, o ILC e a Facom informam que "Dentre as providências, por solicitação das representações discentes, decidimos suspender as atividades da Graduação que ocorreriam no espaço Mirante do Rio e no prédio do ILC no dia 14 de abril de 2023. No momento, não há materialidade que nos permita agir de forma mais pontual. Se houver qualquer ameaça concreta de ataque, será acionada a Polícia Federal e todas as medidas preventivas necessárias".

Canais de denúncia de ameaças

Para denúncias, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal de comunicação especializado e que pode solicitar a exclusão de páginas e perfis de redes sociais e sites com conteúdo de apologia à violência ou ameaças. O endereço é: https://www.gov.br/mj/pt-br/escolasegura.

Quaisquer informações sobre perfis em redes sociais que ameacem ataques às escolas do Pará, podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.