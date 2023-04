Faccionado do Comando Vermelho é preso por suspeita de homicídio contra policial penal em Belém

A Polícia Civil do Pará prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte do policial penal Sebastião Ferreira, ocorrida em 17 de julho de 2021. Marcelo de Jesus Félix Batalha foi capturado na passagem Miramar, no bairro do Barreiro, na manhã desta quinta-feira (13). Supostamente, ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL). Outras seis pessoas já foram presas no escopo da operação "Kairós", que investiga uma série de ataques a agentes de segurança.

Marcelo já tinha um mandado de prisão contra ele, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Pelas investigações da PC, o policial penal foi atacado por duas pessoas enquanto conversava com vizinhos, no bairro da Sacramenta, em Belém. Ele reagiu e um dos atiradores foi atingido. Os dois foram socorridos, porém, o agente não resistiu. O baleado foi preso e o outro havia fugido. Possivelmente, Félix era o fugitivo. Agora ele já está no sistema penal e à disposição da Justiça.

No primeiro semestre de 2021, o Pará vivia uma onda de ataques contra agentes de segurança. Após as investigações, a Polícia Civil conseguiu concluir que os ataques estavam partindo do CVRL e foi quando a operação "Kairós" foi deflagrada. Apesar dos sete presos, ainda há pessoas sendo investigadas até a cúpula da facção criminosa. A PC do Pará também fez operações conjuntas com os órgãos de segurança dos estados Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso.