Homem confessa durante terapia que matou amigo e dormiu ao lado do corpo

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado enterrado no quintal de uma casa em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na quinta-feira (13). A Polícia Civil chegou ao local após um paciente relatar durante uma sessão de terapia que havia assassinado alguém.

A polícia informou que Michel Bergel, de 27 anos, teria dito ao psicólogo que sempre teve vontade de matar alguém e que, no dia 30 de março, teria assassinado o vizinho. A vítima estava desaparecida.

O suspeito teria chamado a vítima para usar drogas em casa e aplicou o golpe “mata-leão” no rapaz, que o deixou desacordado. Em seguida, ele teria esfaqueado a vítima nas costas.

Michel disse ao psicólogo que dormiu ao lado do corpo após o crime e o enterrou no quintal, no dia seguinte. O paciente afirmou que desde criança tinha o hábito de matar cães e animais pequenos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia para confirmar a causa da morte e a identidade da vítima. Segundo os agentes, Michel também confessou o crime, sem mostrar arrependimento.

