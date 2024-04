Homem é baleado durante ação policial em Ananindeua

Um homem identificado como Jailson de Almeida Ferreira foi baleado durante uma ação policial na tarde deste sábado (27), na rua da Torre, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, uma troca de tiros ocorreu no momento em que uma guarnição do 29° Batalhão da PM (29º BPM) foi alertada por um morador da área que o suspeito estava armado na frente da residência onde mora.

Foi então que os militares foram abordar Jailson e, ao se aproximar do local, teriam sido recebidos com diversos disparos. Na tentativa de conter o suspeito, os PMs revidaram contra Jailson, que foi atingido. Em seguida, os policiais acionaram as equipes de resgate. O homem foi encaminhado para o Hospital Metropolitano. Até então, não se sabe o estado de saúde dele.

Com Jailson, os policiais encontraram uma arma calibre 38, que estava com a numeração raspada, além de três munições. Segundo as informações da PM, o suspeito já tinha passagens pela polícia. Ele foi condenado e deveria estar cumprindo prisão domiciliar em Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém. A polícia não detalhou, no entanto, por qual crime ele sofreu a condenação.