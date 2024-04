Suspeito de envolvimento na execução de policial penal morre em troca de tiros em Capanema

Emanuel da Silva Lobato morreu durante uma ação policial em Capanema, nordeste paraense, na última quinta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, o homem era suspeito de envolvimento no homicídio do policial penal Jefferson Marques da Silva, no último dia 11, no conjunto Carmelândia, em Belém. O agente público foi assassinado com 23 tiros.

Ainda conforme a PC, o suspeito foi socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. “Ele estava sendo investigado pela Deleg​acia de Homicídios de Agentes Públicos, como principal suspeito do crime [da morte do policial penal]”, declarou a PC.

Com o suspeito, “foram apreendidas uma balança de precisão, drogas e uma arma, já encaminhada para perícia”. “O trabalho de investigação continua para localizar e prender os outros envolvidos no assassinato do agente de segurança”, assegurou a Polícia Civil.

Relembre o caso

O policial penal Jefferson Marques da Silva, de 32 anos, foi assassinado no último dia 11, no conjunto Carmelândia, em Belém. Os peritos da Polícia Científica contabilizaram que a vítima foi atingida com 23 tiros, sendo mais de 10 feitos à altura do rosto. Quatro homens, divididos em duas motocicletas, teriam seguido a vítima e executado o crime. O policial era lotado no sistema penal há quatro anos e trabalhava no município de Castanhal, município do nordeste paraense.