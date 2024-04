Suspeito de envolvimento em assaltos morre em ação policial em Santarém

Um homem identificado como Jonas da Conceição Pantoja, de 28 anos, morreu durante uma ação policial na noite de terça-feira (16/04), na área do Saubal, em Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações policiais, o morto era suspeito de envolvimento em uma série de assaltos no município e estava foragido da Justiça.

De acordo com os agentes, Jonas seria o responsável por coordenar os assaltos em Santarém e na região do Planalto, na BR-163. Ao verificar no sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. A ação policial iniciou após uma denúncia sobre a localização de uma motocicleta que havia sido usada em uma tentativa de homicídio no bairro Santarenzinho.

Quando os agentes chegaram ao endereço, na área de ocupação na Serra do Saubal, se depararam com dois homens armados que estavam em frente a casa alvo da denúncia. Ao avistarem a viatura, os suspeitos dispararam e correram para um terreno ao lado. Os agentes conseguiram cercar os homens e a troca de tiros continuou. Jonas foi alvejado e socorrido por uma ambulância, que o levou para o Pronto Socorro Ele morreu após dar entrada no local.

Os agentes informaram que Jonas já era monitorado pelo serviço de inteligência da corporação, pois teria ligação com várias ações criminosas e, recentemente, havia trocado tiros com outra guarnição no bairro Boa Esperança. O segundo suspeito, que estava com Jonas, fugiu e ainda está sendo procurado. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Santarém.