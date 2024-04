Dupla em moto mata homem a tiros na porta de casa em Dom Eliseu

Carlos Alexandre de Jesus, de 27 anos, foi morto a tiros, na tarde deste domingo (28), na vila Bela Vista, em Dom Eliseu, sudeste do Pará. Dinailde da Silva de Sousa, companheira da vítima, disse à polícia que dois homens em uma motocicleta Honda Pop vermelha se aproximaram de Carlos e atiraram contra ele.

Por volta de 13h20, a Polícia Militar foi acionada ao caso. Ao chegar na cena do crime, os militares encontraram o rapaz morto na porta da casa em que ele morava com Dinailde. A dupla envolvida no crime, segundo a companheira da vítima, fugiu logo depois de matar o marido dela.

A mulher informou aos agentes que ela e Carlos se mudaram para o município oito dias antes do homicídio acontecer. De acordo com relato Dinailde, o casal residia em Marabá e os dois não possuíam documentação.

Além disso, ela acrescentou à PM que, desde que chegou com o companheiro a Dom Eliseu, foram vítimas de ameaças por homens desconhecidos. Dinailde afirmou à polícia que estavam sendo acusados de traficarem drogas na região.

Dentro do imóvel onde o casal residia, os policiais encontraram uma arma de fogo caseira e um papelote de maconha. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.