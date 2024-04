Motorista da Polícia Civil é executado com 4 tiros na cabeça na Pedreira

César Peixoto Oliveira, motorista da Polícia Civil, foi executado, na noite deste domingo (28/4), quando conversava com um grupo de pessoas na Rua Nova com a travessa Timbó, no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima foi alvejada com quatro tiros à altura da cabeça. Segundo as autoridades, a vítima morava na Passagem Miraci, que fica próxima ao local onde ela foi baleada.

O policial civil foi surpreendido pelos criminosos, dois homens ainda não identificados, que chegaram em uma motocicleta preta e se aproximaram e efetuaram os disparos, sem dar chance de defesa à vítima, fugindo na sequência. Oliveira chegou a ser socorrido ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do local.

VEJA MAIS

A cena do crime foi isolada, para que a Polícia Científica do Pará (PCEPA), pudesse analisá-la. Vestígios foram encontrados pela PCEPA e podem ajudar na elucidação do caso. "Conseguimos encontrar alguns vestígios (na cena do crime), três estojos e um projétil. Poderemos fazer a comparação balística e saber de que arma partiu o tiro”, disse o perito Gilberto Almeida.

Os agentes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) levantaram que um Renault Kwid Branco teria passado pelo menos quatro vezes próximo de César, que não reparou a movimentação. A hipótese é de que o carro possa ter passado as características da vítima aos dois homens na moto. Tanto o automóvel, quanto os autores do crime são procurados pela polícia.

Oliveira atuava como motorista na delegacia de Ananindeua. A morte dele vai ser investigada pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP).