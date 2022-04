Policial Militar é executado a tiros em Marabá, no sudeste paraense

Um policial militar identificado somente pelo prenome de Adalto foi assassinado a tiros nesta sexta-feira (29), no município de Marabá, no sudeste paraense. O crime ocorreu meio da rua na Folha 14, do Núcleo Nova Marabá, no final da tarde.

Logo que a notícia da morte de Adalto se espalhou, diversas viaturas da corporação se dirigiram para o Núcleo Nova Marabá. O movimento de carros da polícia segue intenso nas proximidades do local do crime. O militar, que já estaria aposentado, foi alvejado, por volta das 18h, na rua da Mangueira, numa espécie de pracinha.

Guarnições da corporação realizam diligências e tentam encontrar pistas que levem a identificação do homicida ou homicida. Não há informações sobre o que motivou o assassinato do policial, cujo corpo foi periciado pela equipe da Polícia Científica do polo de Marabá.

Testemunhas disseram que o policial foi surpreendido pelo ataque de homens que teriam usado um carro Celta. Ninguém foi preso até então.