Policial militar é baleado durante diligência no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

Um soldado da Polícia Militar do Pará identificado apenas como Pestana foi baleado na mão durante uma diligência, na manhã desta segunda-feira (5), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. Ele foi levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) e não corre risco de morte. O suspeito de ter atirado contra o PM permanece foragido.

Segundo o boletim policial, o soldado fazia rondas pelo bairro do Curuçambá na companhia de outro colega de farda, quando ambos perceberam uma movimentação suspeita na passagem São Marco. Pelo fato da via ser estreita, os policiais tiveram que descer da viatura e continuar a diligência a pé.

Quando chegaram em frente a uma re​sidência, bateram à porta. Uma pessoa abriu e, vendo que se tratava de policiais militares, fechou rapidamente. Os agentes continuaram do lado de fora e, instantes depois, ouviram o estampido de um tiro disparado de dentro do imóvel. A bala atingiu a mão do soldado, que, juntamente com o parceiro de ronda, revidou o ataque. O suspeito conseguiu fugir para uma área de mata e ainda não foi localizado. De acordo com a polícia, ele já tem uma passagem por roubo.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que “uma guarnição do 29º BPM entrou em confronto armado durante uma diligência. Um militar foi atingido e encaminhado para atendimento médico. Diante do fato, a PM deflagrou a Operação Alcatraz, visando prender os responsáveis pelo crime”.