Incêndio no Parc Paradiso: Brigadistas do local e moradores de edifício vizinho recebem homenagens

Moradores do edifício Torre Molina, localizado ao lado do condomínio Parc Paradiso, no bairro da Cremação, em Belém, que registrou um incêndio na tarde da última quinta-feira (1º), foram surpreendidos nesta segunda-feira (5) com uma faixa de agradecimento por terem ajudado as vítimas no dia do incidente. “Gratidão aos vizinhos do Ed. Torre Molina por ajudarem a salvar nossas vidas”, consta na faixa colocada na sacada do apartamento atingido pelo fogo.

O registro foi compartilhado em um grupo de troca de mensagens pela jornalista Bruna Machado. “Gente, o povo do meu prédio foi surpreendido por essa mensagem linda dos moradores do prédio que ocorreu o incidente. Ficamos muito ​emocionados e queríamos agradecer pelo carinho! A única coisa importante foi que ninguém se machucou! Então queríamos aqui externar o agradecimento pela homenagem!”, escreveu.

Além da faixa, os moradores do Parc Paradiso realizaram, na noite desta segunda-feira (5), na área da quadra de esportes do condomínio, um momento de oração pelos trabalhadores do local que ajudaram no dia do incêndio.

A síndica do Parc Paradiso, Karla Jardim, explicou à reportagem de O Liberal que as homenagens foram direcionadas aos profissionais da brigada de incêndio do condomínio e aos moradores do edifício Torre Molina, responsáveis por alertar sobre o incêndio, ajudando na evacuação do local em um curto período de tempo.