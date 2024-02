Incêndio no Parc Paradiso: curto-circuito em televisão teria começado o fogo

O incêndio registrado na tarde desta quinta-feira (1º), em um dos quatro prédios do Condomínio Resort Parc Paradiso, localizado na avenida Conselheiro Furtado, próxima da Alcindo Cacela e da travessa 14 de Março, no bairro da Cremação, em Belém, atingiu dois apartamentos. A informação foi repassada pelo major Rio Branco, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Segundo ele, as chamas atingiram o imóvel onde o incidente começou e passaram para o apartamento ao lado “de forma secundária”.

A princípio, o fogo teria começado após o curto-circuito em uma televisão. O militar contou que, no momento do acidente, os moradores não estavam no imóvel. “O Corpo de Bombeiros atuou de forma bem rápida e eficiente, de forma que o incêndio ficou contido no apartamento onde se originou e o outro apartamento foi afetado de forma secundária por fumaça. Uma senhora passou mal, ficou em estado de choque por conta do apartamento dela ter sido incendiado. Ela foi conduzida a um hospital e está bem, apenas em observação. O apartamento teve uma perda considerável”, afirmou.

Ainda na tarde de hoje, os Bombeiros realizaram uma avaliação no imóvel. “Foi feita uma avaliação estrutural para ver se não havia nenhum risco de desabamento, nenhuma trinca, fissura ou rachadura mais grave para que os moradores pudessem ter acesso novamente. Essa dinâmica de liberação ficou a cargo da administração do condomínio. Nós recomendamos apenas que isole o apartamento onde aconteceu o incêndio, porque vamos voltar na sexta-feira (2) para levantar outras informações da perícia. Mas o restante pode ser liberado”, finalizou.

Apesar da suspeita de que o fogo teria iniciado com o superaquecimento de uma TV, a causa do incêndio só será divulgada em 30 dias com a elaboração de um laudo pericial.