Incêndio no Parc Paradiso: Samu atende cerca de 15 pessoas; homem sofre queimadura

Cerca de 15 pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por inalação de fumaça, nesta quinta-feira (1º), após um apartamento do 24º andar de um dos quatro prédios do Condomínio Resort Parc Paradiso, localizado na avenida Conselheiro Furtado, próxima da Alcindo Cacela e da travessa 14 de Março, no bairro da Cremação, em Belém, pegar fogo. A informação foi repassada à imprensa pela médica Ângela Guimarães, do Samu .

VEJA MAIS

Além dos registros de inalação de fumaça, os socorristas fizeram o atendimento em idosos que estavam com pressão alta e de um homem que apresentava uma queimadura na barriga. Além disso, uma jovem, de idade não revelada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Ela tentava descer da Torre Gênesis, onde as chamas foram registradas por volta das 15h, quando teria passado mal entre as escadarias do 15º e 14º andar. O estado de saúde dela não foi revelado.