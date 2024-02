Incêndio no Parc Paradiso: fogo é controlado e moradores registram fumaça vinda de apartamento

O fogo que atingiu um apartamento do 24º andar do Condomínio Resort Parc Paradiso, no bairro da Cremação, na tarde desta quinta-feira (1º), já foi controlado. Mesmo assim, residentes da região gravaram a fumaça vindo do imóvel. O local onde o episódio ocorreu fica na avenida Conselheiro Furtado e é dividido em quatro torres, totalizando 432 apartamentos. O prédio atingido, chamado de Torre Genesis, fica de frente para a Rua dos Mundurucus, de esquina com a Alcindo Cacela.

VEJA MAIS

A aposentada Onorina Nonata, de 67 anos, mora no terceiro andar da Torre Gênesis, que foi onde o fogo aconteceu, e fala mais detalhes do caso. “Os trabalhadores de um prédio ao lado, que está em construção, gritavam para avisar da fumaça. Fomos para a sacada para saber o que era. Foi quando vi a fumaça saindo de lá do alto. A gente fica assustado e que um prédio desse pode abalar a estrutura, ainda mais quando pediram para gente sair do prédio”, disse.

A Redação Integrada de O Liberal recebeu uma filmagem de uma moradora da área que fala sobre o estrago causado pelo incêndio e a movimentação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). “Já tem três carros dos bombeiros. Uma ambulância. Tinha que ser fechada aqui (Mundurucus), porque é muito movimento nesta rua. Está caindo as coisas ali na quadra e ainda está saindo muita fumaça”, contou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que viaturas estão no local. A Redação Integrada de O Liberal está em campo para apurar mais detalhes do caso.