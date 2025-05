Paraense é morto durante assalto mesmo após entregar celular no Distrito Federal

O paraense Anderson Melo Farias, de 32 anos, foi morto em um assalto na madrugada do último domingo (27/4), em frente a um atacadão na QS 3 em Taguatinga Sul, no Distrito Federal. O suspeito que, mesmo após roubar o celular do homem, o esfaqueou no peito e fugiu. Anderson, que era natural de Salinópolis, nordeste paraense, morreu poucos minutos depois de ser golpeado.

Segundo a coluna "Na Mira" do Metrópoles, a vítima saía de uma festa em um bar na região com mais três amigos, por volta de 4h. Eles contaram à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que estavam na calçada solicitando transporte por aplicativo para a região do Entorno Sul, onde moram.

Neste momento, o suspeito viu o grupo e abordou Anderson, com a frase: “passa o celular”. Ainda de acordo com uma amiga do rapaz que estava com ele na festa e viu o crime, a vítima entregou o aparelho, mas, mesmo assim, o homem o esfaqueou no peito e fugiu correndo, ainda de acordo com a coluna Na Mira.

Até o momento, o suspeito ainda não foi identificado. A 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) investiga o caso. Em nota, a PCDF comunicou à Redação Integrada de O Liberal que procurou o autor do latrocínio de Anderson e que investiga a prática de outros crimes na região com o mesmo modo de ação. “Dois dias antes, em 25/4, na QSE 6, um jovem de 18 anos foi abordado enquanto andava na rua. Um homem desceu de um Renault Kwid branco e, de posse de uma faca, ordenou que lhe entregasse o aparelho celular”, informou.

Anderson morava no Jardim Ingá, bairro de Luziânia, em Goiás, e trabalhava em uma sorveteria na ADE de Águas Claras.