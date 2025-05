Homem é morto a facadas por dupla ainda não identificada em Ananindeua

Um homem identificado como Wallacy do Nascimento Pinheiro, de 31 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (30), vítima de golpes de faca, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu por volta das 4h da manhã, na área conhecida como invasão da Sapolândia, cujo acesso se dá pela avenida Independência, no bairro do Icuí-Guajará. Dois homens, não identificados, são suspeitos do assassinato.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o corpo de Wallacy foi localizado no interior de uma residência de madeira, aparentemente desabitada. Moradores da área relataram que, ao encontrarem o corpo, acionaram a polícia.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica do Pará estiveram no local. A Polícia Científica realizou a análise do corpo e da cena do crime. A Polícia Civil fez o levantamento das primeiras informações que deverão auxiliar nas investigações.

Até o momento, a autoria do crime é desconhecida. Dois homens não identificados são apontados como os possíveis autores do homicídio. Nenhum familiar da vítima compareceu ao local durante os procedimentos iniciais.

Por nota, a Polícia Civil confirmou a identidade da vítima e acrescentou que o caso está sendo investigado pela delegacia do Icuí-Guajará.