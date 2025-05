Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Benevides

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (30), um homem suspeito de violência doméstica no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Flávio Luiz Cruz de Paula foi autuado pelos crimes de ameaça e vias de fato, ambos cometidos no contexto da Lei Maria da Penha.

A vítima procurou espontaneamente a Delegacia de Polícia de Benevides, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, para denunciar o agressor e relatar os episódios de violência sofridos dentro da própria residência. Ela também solicitou medidas protetivas de urgência, como o afastamento imediato do suspeito do lar.

Após a prisão, Flávio foi conduzido à delegacia, onde teve o flagrante formalizado no âmbito de um Inquérito Policial.

A Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído com o indiciamento do homem e a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. O procedimento já foi encaminhado ao Poder Judiciário para apreciação.