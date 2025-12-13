Câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer morte de Ruthetty

Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer a morte da cantora paraense Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty. Ela foi encontrada morta dentro de casa, no bairro da Marambaia, no dia 3 deste mês. O caso é apurado em sigilo pela Delegacia de Feminicídio, em Belém. Em nota à redação, a Polícia Civil informou, neste sábado (13), que segue apurando o caso e que não houve prisão de suspeitos.

“A Polícia Civil informa que as circunstâncias da morte de Rute Gomes dos Santos são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (Defem). Até o momento, não foi feita a prisão de nenhum suspeito”, diz a nota enviada ao Grupo Liberal, neste sábado.

O irmão da cantora, Ivanildo Gomes dos Santos, afirmou ao Grupo Liberal, neste sábado (13), que a rua onde a cantora residia tem várias câmeras de seguranças que podem auxiliar a elucidar as circunstâncias da morte.

‘A família quer respostas’, diz irmão da artista

"O que a família quer é uma resposta das câmeras de monitoramento porque até agora não passaram nada para a gente. Eu fiz uma busca sozinho nas câmeras, tem muitas câmeras próximas da residência da Ruthetty", disse Ivanildo.

A motivação e o contexto da morte de Ruthetty seguem ignorados. De acordo com Ivanildo Santos, a notícia de cinco pessoas suspeitas no caso, surgiu após uma advogada falar isso à imprensa, em Belém. Ele contou que essa advogada foi contratada por uma irmã de Ruthetty, que mora em Barcelona, na Espanha.

“Eu fui ouvido pelos dois delegados da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher|), que estão no caso. E, por incrível que pareça no meu primeiro depoimento, eu questionei a atitude de uma advogada, que eu não tinha tomado conhecimento, porque foi a minha irmã da Espanha quem a contratou e a colocou no caso. Eu só soube disso quando ela estava dando entrevista para emissora aqui em Belém”, disse Ivanildo.

‘Fiquei chateado com isso de a família ser suspeita’, diz irmão de Ruthetty

Na entrevista, segundo Ivanildo, a advogada disse que havia cinco suspeitos da morte da artista. “Na última quinta-feira (11), eu fui depor, eu, a minha esposa e a Siane. Eu falei para a delegada, se a polícia civil havia passado informações de cinco suspeitas, inclusive com envolvimento de membros da família na morte da minha irmã, eu fiquei bastante chateado. Isso é descartado. A delegada até sorriu quando eu falei que havia cinco suspeitos porque a polícia civil não informou nada sobre isso”, completou o irmão da cantora.

Ele também afirmou que a informação sobre o aparecimento de impressões digitais na cena do crime, resulta do fato de familiares da artista terem entrado na casa dela, logo que souberam de sua morte.

“Lá, no IML, a biometria apontou impressões digitais, lógico tem impressões digitais da família porque no dia que ela foi encontrada morta, a família se desesperou e entrou dentro da casa, lógico que vai ter impressões digitais da família agora estão comprometendo a família, que eles estariam no meio da situação, segundo advogada", acrescentou Ivanildo, colocando em dúvida a conclusão da advogada.

Intérprete de bregas como “Viver de Ilusão” e "Eterno Amor”, Ruthetty foi encontrada morta dentro da casa dela no bairro da Marambaia, em Belém. No momento do achado do corpo, ela vestia apenas uma blusa e tinha um tecido envolto no pescoço.