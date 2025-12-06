Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Um corpo foi encontrado no rio Moju neste sábado (06). O corpo ainda não foi identificado, mas pode ser do motorista Lyndon Johnson Alves Leal, que está desaparecido desde a última quarta-feira (3), quando realizava a travessia de balsa entre Belém e Barcarena. O corpo foi encontrado por moradores da região do Baixo Moju, que acionaram as autoridades.

De acordo com o portal Manchete, de Moju, familiares teria reconhecido o corpo de Lyndon Johnson. O motorista desapareceu depois de embarcar com o veículo em um porto privado, na avenida Bernardo Sayão, em Belém.

O carro chegou ao destino sem o motorista, apesar de todos os pertences como celular, documentos, chaves e objetos pessoais, estarem dentro do veículo.

A Polícia Civil foi acioanda e investiga o caso. Uma equipe foi deslocada para a região para tentar confirmar a identidade do corpo encontrado. As imagens das câmeras de segurança da embarcação foram solicitadas, o veículo deve passar por perícia e testemunhas que estavam no trajeto estão sendo ouvidas.

Uma das hipóteses é que Lyndon Johnson possa ter caído na água durante a travessia, porém todas as possibilidades serão investigadas pela Polícia Civil.