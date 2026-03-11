Capa Jornal Amazônia
Curto-circuito em celular causa incêndio e destrói quarto de residência em Ananindeua

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, moradores da área ajudaram no combate inicial ao fogo

O Liberal
fonte

Curto-circuito em celular causa incêndio e destrói quarto de residência em Ananindeua. (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Um incêndio atingiu parte de uma residência na noite desta quarta-feira (11), por volta das 20h, no conjunto Uirapuru, localizado no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua.

De acordo com informações da responsável pelo imóvel, a terapeuta ocupacional Ana Cláudia Virgolino, de 58 anos, o fogo teria começado após um curto-circuito em um aparelho celular que estava conectado à tomada para carregar dentro de um dos quartos da casa. A moradora contou que colocou o telefone para carregar e, em seguida, foi tomar banho.

Enquanto estava no banheiro, ela ouviu alguns estalos vindos do interior da residência. Ao sair para verificar o que estava acontecendo, percebeu que já havia chamas dentro do quarto.

A dona do imóvel mora sozinha com cinco gatos. No momento do incêndio, quatro dos animais correram para o quintal da casa. Uma gata, que é cega, foi resgatada pela própria moradora, que conseguiu retirá-la de dentro da residência.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, moradores da área ajudaram no combate inicial ao fogo. Dois vizinhos utilizaram extintores de incêndio para tentar conter as chamas, enquanto uma outra vizinha contribuiu com água que tinha armazenada em uma caixa d’água.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram ao local cerca de 20 minutos após o início da ocorrência, assumindo o controle da situação.

Apesar de o incêndio ter sido controlado, a moradora perdeu praticamente tudo o que havia dentro do quarto, incluindo colchão, televisão e outros pertences menores que foram danificados ou consumidos pelo fogo.

Após o ocorrido, a mulher aguardava a chegada de uma amiga que iria buscá-la para levá-la até a casa de uma tia, também em Ananindeua, que ainda não havia sido informada sobre o incêndio.

“Eu coloquei o celular para carregar e fui tomar banho. Eu ouvi um estalo e pensei que era a gata que estava quebrando alguma coisa. Quando eu olhei pelo vidro e vi o fogo, me enrolei rápido na toalha, abri o portão e já fui gritando para os vizinhos. Eu me apavorei. Os vizinhos que ajudaram a controlar o fogo”, relatou Ana Cláudia Virgolino. Segundo ela, tanto o carregador quanto o aparelho celular nunca haviam apresentado problemas.

