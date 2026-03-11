Antebraço é encontrado em terreno após descarte irregular de lixo hospitalar, em Ananindeua

Um antebraço em estado de decomposição foi encontrado em um terreno localizado na avenida Radial Sul, próximo da rua 2 de Junho, no bairro Águas Brancas, em Ananindeua. O membro foi localizado em meio a resíduos hospitalares descartados de forma irregular no local.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, o proprietário do lote compareceu à unidade policial para relatar que recebeu uma ligação de um vizinho, informando sobre a presença de um membro humano no terreno.

Após receber a informação, o dono do lote foi até o local e constatou a veracidade da denúncia. No terreno, além do antebraço, também foram encontrados diversos materiais hospitalares, como seringas, ampolas, curativos e frascos de medicamentos.

Diante da situação, o proprietário acionou uma viatura da Polícia Militar. Os policiais foram até o terreno e confirmaram a presença do membro humano em meio aos resíduos descartados.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do antebraço e dar continuidade aos procedimentos periciais. O caso foi registrado na Polícia Civil e deverá ser investigado para identificar a origem do material descartado no local.