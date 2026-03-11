Belém: homem é preso por filmar e compartilhar estupro da enteada e da sobrinha com deficiência

Um homem foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (9/3), em Belém, suspeito de praticar os crimes de estupro de vulnerável, registro de cena pornográfica e armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. Segundo a PC, as vítimas são a enteada dele e uma sobrinha por afinidade, esta última uma adolescente com deficiência intelectual.

A investigação teve início após a mãe de uma das vítimas comparecer à unidade policial e relatar que encontrou, no celular da filha, mensagens enviadas pelo tio da adolescente, nas quais ele solicitava o envio de fotografias íntimas e encaminhava conteúdos de cunho sexual impróprios. Ainda de acordo com a Polícia Civil, em relatório preliminar, foram identificados diálogos entre a vítima e o suspeito, nos quais ele solicitava o envio das imagens íntimas e oferecia vantagens econômicas para induzir a adolescente ao envio do material.

Durante as investigações, a enteada do investigado também relatou episódios de violência sexual ocorridos quando tinha entre 11 e 13 anos de idade, período em que residia com ele.

Segundo o depoimento, os abusos ocorriam de forma reiterada durante a madrugada. A adolescente relatou ainda que o suspeito registrava imagens de suas partes íntimas durante os atos e posteriormente compartilhava o material em grupos de conversa.

Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial representou pelas medidas cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão, que foram deferidas pelo Poder Judiciário e cumpridas pela equipe policial nesta segunda-feira. O investigado foi localizado e preso pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) Santa Casa, sendo conduzido à unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.