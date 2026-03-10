Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo encontrado em cova rasa é de jovem vítima de ‘tribunal do crime’ em Parauapebas

A vítima foi localizada na tarde de segunda-feira (9) em uma área de mata de difícil acesso

O Liberal
fonte

Corpo encontrado em cova rasa é de jovem vítima de ‘tribunal do crime’ em Parauapebas. (Foto: Correio de Carajás)

O corpo do jovem Adriel Ribeiro dos Santos foi encontrado na tarde de segunda-feira (9) em uma área de mata de difícil acesso no bairro Nova Vitória, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde o dia 4 de março, quando familiares denunciaram que integrantes de uma facção criminosa teriam sequestrado Adriel no bairro Vila Rica.

De acordo com as autoridades, o cadáver foi localizado por volta das 18h, já em avançado estado de decomposição, após dias de buscas realizadas por equipes na região. As diligências foram conduzidas pela Polícia Civil, por meio da 16ª Superintendência Regional de Carajás e da Delegacia de Homicídios de Parauapebas, com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

Localização

As buscas se concentraram principalmente em áreas de mata próximas ao Rio Parauapebas e à Estrada de Ferro Carajás (EFC), consideradas de difícil acesso. Durante as varreduras, os agentes percorreram trilhas e pontos que, segundo as investigações, costumam ser utilizados por criminosos para esconder objetos furtados ou descartar evidências.

Após a localização do corpo, a Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar os procedimentos periciais no local e providenciar a remoção do cadáver. As investigações indicam que o jovem pode ter sido vítima de um chamado “tribunal do crime”, prática utilizada por facções criminosas para julgar e executar pessoas consideradas culpadas dentro das regras impostas por esses grupos.

O caso começou a ser apurado após familiares registrarem o desaparecimento de Adriel. A partir da denúncia, a Delegacia de Homicídios iniciou diligências e analisou imagens de câmeras de segurança, que teriam registrado o momento em que a vítima foi levada por vários suspeitos.

Desaparecimento

Durante as ações policiais, cinco adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa. Em uma das diligências, os agentes também localizaram um dedo humano em um local indicado durante as investigações, que foi encaminhado para perícia e pode pertencer à vítima.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e que as equipes continuam trabalhando para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime. Até o momento, não foi divulgado qual facção criminosa estaria por trás do assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tribunal do crime

jovem encontrado morto em cova rasa

homicídio em parauapebas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Primeira-dama do Pará lamenta morte de mulher espancada com quase 100 socos em Tomé-Açu

Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (12). O suspeito do crime segue preso.

12.03.26 23h27

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades

12.03.26 22h57

MESES SEM REPOSTAS

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM)”

12.03.26 22h09

TRISTEZA

Mulher espancada com quase 100 socos pelo companheiro tem morte cerebral confirmada no Pará

A informação foi confirmada por familiares da vítima nas redes sociais e também pelo advogado da família

12.03.26 20h17

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Primeira-dama do Pará lamenta morte de mulher espancada com quase 100 socos em Tomé-Açu

Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (12). O suspeito do crime segue preso.

12.03.26 23h27

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades

12.03.26 22h57

MESES SEM REPOSTAS

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM)”

12.03.26 22h09

DISCUSSÃO

Adolescente fica com faca cravada na cabeça após discussão com irmão mais novo em Portel

O jovem passou por exames para a realização da cirurgia de retirada do objeto

12.03.26 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda