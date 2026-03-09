Motociclista é flagrado em ato obsceno contra mulher no conjunto Tapajós, em Belém

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (9) mostra o momento em que um homem, em uma motocicleta, supostamente um motociclista por aplicativo, pratica ato obsceno ao avistar uma mulher que caminhava pelo conjunto Tapajós, em Belém.

Nas imagens, o homem aparece parado em uma moto usando capa de chuva e capacete, já que chovia no momento da gravação. Pouco depois, uma mulher passa pelo local carregando algumas sacolas de compras e utilizando uma sombrinha para se proteger da chuva, aparentemente retornando de um mercadinho da área.

Logo após a vítima passar, o motociclista manobra o veículo e começa a praticar atos obscenos, supostamente direcionados à mulher.

O uso do capacete dificulta a identificação do suspeito. No entanto, as imagens de câmeras de segurança mostram a placa da motocicleta, o que pode ajudar na identificação do homem.

Ainda conforme os registros das câmeras de segurança, após o episódio o motociclista fugiu do local e não foi possível identificar exatamente o rumo tomado por ele.

Até o momento, não há informações sobre a identificação do suspeito ou se o caso foi registrado junto às autoridades policiais. A reportagem apura mais informações para atualizar este texto.