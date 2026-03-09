Capa Jornal Amazônia
Polícia

Motociclista de 16 anos morre após colisão com ônibus em Ananindeua

Segundo testemunhas, o adolescente teria tentado realizar uma ultrapassagem no momento em que ocorreu a colisão com o ônibus

O Liberal
fonte

Motociclista de 16 anos morre após colisão com ônibus em Ananindeua. (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Um adolescente morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (9), na travessa Bom Jardim com a rua Osvaldo Cruz, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua. O acidente envolveu um ônibus do tipo “Geladão”, que faz a linha Pedreira-Lomas, e uma motocicleta. A vítima foi identificada como Cristian Farias Costa, de 16 anos. Ele era o condutor da motocicleta e morreu na hora.

Segundo testemunhas, o adolescente teria tentado realizar uma ultrapassagem no momento em que ocorreu a colisão com o ônibus. Com o impacto, o jovem e a motocicleta, modelo Bros, foram parar debaixo do veículo.

A motocicleta ficou presa sob o ônibus, sendo necessária a ajuda de mecânicos da empresa responsável pelo coletivo para retirar o veículo. A ação também facilitou o trabalho das equipes que fizeram a remoção do corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a equipe apenas confirmou a morte do adolescente.

De acordo com familiares, Cristian era filho único e morava no bairro com os pais, que trabalham com a venda de açaí na área. Ainda segundo parentes, o jovem tinha o costume de pegar a motocicleta para fazer pequenas viagens pelo bairro.

Equipes da Polícia Militar estiveram na área realizando os primeiros procedimentos e acionaram a Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo.

Segundo a Polícia Científica, a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e dependerá de uma análise detalhada dos vestígios encontrados no local, além de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas e do motorista do ônibus.

A perita criminal Virgínia Paiva, da Polícia Científica, explicou que o caso ainda exige um estudo aprofundado para entender como ocorreu a colisão. “Nós temos que fazer uma análise importante da dinâmica deste acidente. Devido ao local ter sido manipulado, mexeram um pouco nos pertences da vítima e o ônibus foi muito tocado. Então vamos fazer uma análise bem apurada, baseada nas fotografias e nos vestígios encontrados. Até o presente momento, ainda não temos um esclarecimento real do fato. Este caso precisa de um grande estudo”, afirmou.

A perita também relatou que o adolescente apresentava fraturas internas provocadas pelo impacto, e não havia fraturas expostas. “Realmente a vítima teve fraturas internas, que ao toque foi percebido, mas não teve fratura exposta. Tudo foi contundente, devido a um grande impacto com objetos mais duros do que o crânio. Na região do peitoral também sentimos que havia fraturas, mas internas”, explicou.

Segundo Virgínia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passará por necropsia antes de ser liberado para a família. “A vítima infelizmente era menor e já foi encaminhada para a necropsia e será liberada pela manhã para a família”, disse.

A perita também destacou que não foi possível confirmar se o adolescente usava capacete no momento do acidente. “No momento, nós não encontramos o capacete com ele. Como o corpo foi manipulado, inclusive o celular já estava com o pai, e houve acesso de uma ambulância, que não sabemos se era realmente do Samu, não podemos afirmar se havia capacete ou se houve algum atendimento médico no local”, relatou.

Após a perícia, a motocicleta e o ônibus envolvidos no acidente foram encaminhados para a delegacia, onde deverão passar por procedimentos de investigação. O motorista do coletivo também foi levado para prestar depoimento, mas até o momento não há informações sobre o que ele declarou à polícia.

Palavras-chave

Acidente entre ônibus e motocicleta deixa um morto em Ananindeua
Polícia
