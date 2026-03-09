Suspeito de esfaqueamento após briga é preso em Novo Progresso

Um suspeito foi preso na noite de domingo (8) após ser apontado como o autor de um esfaqueamento registrado no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso, no sudoeste do estado. A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo, por volta das 20h30, quando recebeu informações de moradores sobre um homem que havia sido esfaqueado na Rua Castelo Branco. No entanto, não há detalhes sobre o que teria acontecido na ocorrência para que a vítima fosse ferida. Com base nas características repassadas por testemunhas, os policiais iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito na Rua 15 de Novembro.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o homem um objeto perfurocortante do tipo canivete, que, segundo as informações levantadas no local, teria sido utilizado no ataque.

Uma outra equipe policial também se deslocou até o Hospital Municipal, onde a vítima deu entrada com um ferimento no lado esquerdo do tórax causado pela arma branca. Conforme o médico plantonista, ele estava em estado estável no momento do atendimento.

A vítima foi orientada a procurar a delegacia após receber alta médica para prestar esclarecimentos sobre o caso. O suspeito foi conduzido à unidade policial, junto com o objeto apreendido.

"A Polícia Civil informa que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia de Novo Progresso, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. O caso segue sendo investigado", comunicou.