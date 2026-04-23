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Polícia

Motociclista morre após grave colisão com ônibus em Ananindeua

A vítima estava internada e não resistiu aos ferimentos

O Liberal
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A imagem mostra a vítima, Antônio Carlos, que faleceu após o trágico acidente. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista identificado como Antônio Carlos Gomes da Silva, mais conhecido como ‘Nego’, morreu após se envolver em um grave acidente com um ônibus do BRT Metropolitano em Ananindeua. A colisão foi registrada na tarde de quarta-feira (22), na BR-316, nas proximidades de uma universidade, no km 3, bairro do Coqueiro. Nesta quinta-feira (23), a vítima não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no hospital.

De acordo com informações iniciais, o acidente ocorreu quando a vítima atuava como mototaxista e estaria se encaminhando para buscar um passageiro. O motociclista estava sozinho na moto e teria acessado a faixa exclusiva do BRT ao tentar realizar um retorno na rodovia, quando acabou sendo atingido pelo coletivo. O impacto foi violento e deixou a vítima com ferimentos graves, incluindo o esmagamento de uma das pernas.

Pessoas que passavam pelo local acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos ainda na via. Em seguida, o homem foi encaminhado consciente ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, onde passou por procedimento cirúrgico.

Apesar dos esforços das equipes médicas, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quinta-feira (23). As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades. Todos os relatos de testemunhas serão esclarecidos no decorrer das investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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colisão entre moto e ônibus
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