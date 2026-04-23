Viatura da Polícia Científica colide com carreta durante translado de corpo em Curionópolis

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Científica do Pará (PCIPA) foi registrado na madrugada de quarta-feira (22), na rodovia PA-275, no perímetro urbano de Curionópolis, no sudeste do estado. O veículo oficial colidiu violentamente com uma carreta nas proximidades da Avenida das Palmeiras, acesso ao bairro Chamonlândia, e ficou com a parte frontal completamente destruída. Segundo a PCIPA, foram registrados apenas danos materiais.

“A Polícia Científica do Pará informa que nenhum servidor ficou ferido”, ressaltou.

Segundo informações, a equipe realizava o transporte do corpo de um homem vítima de homicídio ocorrido no Complexo VS-10, em Parauapebas. O deslocamento até Marabá foi necessário porque os procedimentos periciais não puderam ser realizados no Instituto Médico Legal do município no momento.

“O órgão esclarece ainda que, em determinados casos, é necessário encaminhar a vítima para a Regional, onde são realizados exames mais detalhados. O corpo já foi liberado para os familiares”, afirmou.

O acidente mobilizou equipes de resgate, que foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. Não há mais detalhes sobre o que ocorreu para ocasionar a colisão entre os veículos. Em nota, a Polícia Civil informou que não houve registro do caso.