pitbull mata o próprio tutor dentro de casa, no bairro da sacramenta, em belém

Um empresário morreu dentro de sua casa, no bairro da Sacramenta, em Belém, neste sábado. As primeiras informações indicam que ele foi atacado pelo próprio cachorro, um pitbull. A vítima foi identificada como Sérgio Renato Freitas, de 62 anos.

Sérgio estava sozinho em casa. Ao chegar na residência, na sexta-feira (24/1), sua esposa o encontrou caído no chão do jardim da casa, com as marcas do ataque pelo corpo, principalmente nos membros inferiores. De acordo com a Polícia Civil, a mulher não soube dizer como os ferimentos aconteceram.

Logo depois, o 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), que realiza o policiamento ostensivo na região, foi até o local e constatou a morte de Sérgio, na madrugada deste sábado (25/1). Conforme as autoridades, o corpo da vítima estava dilacerado. A polícia levantou a suspeita de que o cachorro do empresário, que é um pitbull, possa ter atacado-o.

Segundo os policiais que estiveram no endereço do empresário, havia vários cachorros na casa, entre os quais o pitbull, que morava com o casal há nove anos. Peritos criminais da Polícia Científica do Pará fizeram o levantamento de local.

Em nota, divulgada neste sábado (25/1), a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Divisão de Homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.