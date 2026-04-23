Homem é preso por furto de estrutura de quiosque na Nova Tamandaré, em Belém

Um homem foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (22/4), suspeito de furtar a porta de alumínio de quiosque e fiação elétrica do Parque Linear da Nova Tamandaré, em Belém. A ação foi flagrada pelo Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) da Guarda Municipal, que acionou uma guarnição para atender à ocorrência.

As câmeras registraram o momento em que o homem retirava materiais de um dos quiosques localizados no perímetro entre as travessas Bom Jardim e Carlos de Carvalho.

“O acionamento relatou que um indivíduo estaria sendo flagrado pelas câmeras de monitoramento enquanto furtava fiação elétrica e uma porta de alumínio de um dos quiosques da Nova Tamandaré”, detalhou Dmitri Cavalcante, subchefe da Divisão de Operações (DOP).

A equipe se deslocou até o local indicado logo após o acionamento, mas o suspeito já havia deixado a área. Com base nas características repassadas pelo sistema de monitoramento, os agentes iniciaram buscas nas vias próximas e conseguiram localizar o homem na rua Dr. Rodrigues dos Santos, no bairro da Cidade Velha, ainda durante as diligências.

“Durante a abordagem, o suspeito ainda estava de posse da porta de alumínio, que havia sido retirada do quiosque, o que confirmou o flagrante e a materialidade do crime”, acrescentou o inspetor.

Após a detenção, o homem foi conduzido à Seccional do Comércio, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão. No local, foram adotados os procedimentos legais cabíveis, incluindo o registro da ocorrência e a formalização do flagrante. O material furtado também foi recuperado e deve ser devolvido ao patrimônio público.