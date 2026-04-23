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Polícia

'Gato': operação contra furto de energia prende duas pessoas em Ananindeua

A ação policial concentrou esforços no combate às ligações irregulares, que utilizam materiais de baixa qualidade conectados à rede elétrica

O Liberal
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A imagem em destaque é meramente ilustrativa e mostra um poste de energia. (rawpixel.com / Freepik)

Duas pessoas foram presas na quarta-feira (22/4) em uma operação de combate ao furto de energia, realizada em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Em um dos locais fiscalizados, as equipes da Equatorial e da Polícia Civil constataram o consumo irregular estimado em R$ 34 mil em uma distribuidora de bebidas. Com diversos equipamentos em funcionamento 24 horas por dia, o imóvel estava ligado diretamente à rede de baixa tensão.

Diante do flagrante, a proprietária do estabelecimento foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. Durante a operação, a polícia constatou que o imóvel residencial da empresária também se beneficiava da mesma prática criminosa, consumindo energia sem registro pelo medidor padrão. Com o segundo flagrante, ela responderá por ambas as infrações.

A ação policial concentrou esforços no combate às ligações irregulares, que utilizam materiais de baixa qualidade conectados à rede elétrica. Esse tipo de prática aumenta o risco de acidentes, como curtos-circuitos e incêndios, além de prejudicar a qualidade do fornecimento de energia. O trabalho também contou com o apoio de peritos da Polícia Científica e de equipes técnicas da Equatorial Pará, que atuaram na desmobilização de materiais e ligações clandestinas.

Durante a ação, uma rede irregular no bairro Val-de-Cans também chamou a atenção das equipes. No local, foi identificado um imóvel construído praticamente sobre a fiação elétrica, com a rede de baixa tensão passando por dentro da estrutura. Além do furto de energia, a situação representava alto risco de acidentes. A ligação irregular foi desligada, e a rede passará por vistoria técnica. 

Ao todo, três flagrantes foram registrados e duas pessoas foram detidas. A prática representa riscos à segurança, podendo provocar curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia, afetando diretamente a população. 

A Polícia Civil orienta que casos suspeitos sejam denunciados de forma anônima pelos números 181 ou 190. A Equatorial Pará também disponibiliza o canal 0800 091 0196 para registro de denúncias.

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