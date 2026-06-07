Fábio Giga estava com o influencer Bitelo quando Porsche se envolveu em acidente

O influenciador e nutricionista Fábio Giga afirmou à polícia que estava acompanhado do amigo e também influencer Bitelo no momento em que seu Porsche se envolveu em um acidente de trânsito, na tarde de sábado (6), no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo.

Conforme o registro policial, Bitelo estava no banco do passageiro enquanto Fábio dirigia o veículo de luxo. Conhecidos no universo fitness, eles retornavam de uma academia quando Giga perdeu o controle do carro, colidindo primeiro contra uma mureta e depois atingindo outros quatro veículos. O impacto fez com que dois motoristas fossem arremessados.

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Fábio Giga relatou à polícia que, devido à grande aglomeração de pessoas no local pedindo fotos, Bitelo optou por voltar à academia de onde haviam saído.

Giga foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele informou ter prestado auxílio às vítimas e realizado o teste do bafômetro, que deu negativo para álcool.

Os influenciadores não se feriram. Dois motociclistas, de 51 e 43 anos, foram socorridos e levados às UPAs Ipiranga e Sacomã, sem risco de morte.