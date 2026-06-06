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Polícia

Acidente com Porsche de fisiculturista Fábio Giga é flagrado por câmeras de segurança em SP

Fisiculturista perdeu o controle do carro, que atingiu motos e automóveis; duas pessoas foram socorridas após a colisão.

O Liberal
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O fisiculturista Fábio Giga perdeu o controle de um Porsche, bateu em uma mureta e atingiu duas motos e dois carros na Zona Sul de São Paulo (Foto: Reprodução e TV Globo)

O fisiculturista Fábio Giga se envolveu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (6), na Avenida das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. Ao dirigir um Porsche, ele perdeu o controle do veículo, que atingiu duas motocicletas, dois carros e uma estrutura às margens da via. A ocorrência foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram que o carro derrapou antes de sair da trajetória. Na sequência, o Porsche atingiu duas motos e acabou colidindo contra uma mureta localizada junto às colunas do corredor Expresso Tiradentes. O vídeo também revela que o veículo passou muito próximo de outra motocicleta ocupada por duas pessoas que trafegava logo à frente, mas não chegou a atingi-la.

Os registros ainda mostram que os airbags do automóvel de luxo foram acionados após o impacto. Outra câmera instalada na região captou a colisão por um ângulo diferente, permitindo ver os motociclistas sendo arremessados e deslizando pelo asfalto depois da batida. Segundo a Polícia Civil, Fábio Giga foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. As informações são do G1.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que duas pessoas ficaram feridas no acidente. As vítimas receberam atendimento e foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

Quem é Fábio Giga

Natural de Santo André, no ABC Paulista, Fábio Augusto Rezende, conhecido nacionalmente como Fábio Giga, construiu sua trajetória profissional inicialmente fora do esporte. Durante aproximadamente 15 anos, trabalhou na indústria metalúrgica, atuando na produção de peças metálicas.

A musculação passou a fazer parte de sua rotina aos 19 anos, período em que enfrentava a perda do pai. De acordo com o próprio fisiculturista, os treinos foram uma forma de lidar com o luto. Mais tarde, ele conseguiu emprego em uma loja de suplementos alimentares e passou a dividir o tempo entre trabalho, estudos e preparação física.

O reconhecimento em todo o país veio após os 30 anos. Em 2013, durante uma feira do segmento fitness, conheceu o influenciador e fisiculturista Léo Stronda. Impressionado com seu porte físico, Stronda o apresentou ao público das redes sociais e o incentivou a investir na presença digital. A partir desse contato, a carreira de Fábio Giga ganhou projeção nacional.

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