Morador de Breu Branco é perseguido e executado em via pública neste sábado (6)
Vítima trafegava pela rua São Luiz quando foi atingida por disparos de arma de fogo
Nivaldo Nogueira da Silva, morador do município de Breu Branco, no sudeste do Estado do Pará, foi morto a tiros enquanto trafegava em uma moto na rua São Luiz, no bairro Novo Horizonte, na madrugada deste sábado (6). A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo.
Segundo testemunhas, os autores do homicídio teriam sido dois homens. Eles estavam em uma moto e teriam perseguido Nivaldo antes de executar a vítima. Essa versão, entretanto, ainda não confirmada oficialmente pela Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encontrado por volta das 4h30 deste sábado (6) junto à moto em que ele trafegava sobre uma calçada. Moradores acionaram a Polícia Militar informando sobre a ocorrência. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.
A Reportagem do Grupo Liberal continua levantando informações sobre esse caso.
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