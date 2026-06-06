Morador de Breu Branco é perseguido e executado em via pública neste sábado (6)

Nivaldo Nogueira da Silva, morador do município de Breu Branco, no sudeste do Estado do Pará, foi morto a tiros enquanto trafegava em uma moto na rua São Luiz, no bairro Novo Horizonte, na madrugada deste sábado (6). A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo.

Segundo testemunhas, os autores do homicídio teriam sido dois homens. Eles estavam em uma moto e teriam perseguido Nivaldo antes de executar a vítima. Essa versão, entretanto, ainda não confirmada oficialmente pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi encontrado por volta das 4h30 deste sábado (6) junto à moto em que ele trafegava sobre uma calçada. Moradores acionaram a Polícia Militar informando sobre a ocorrência. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.

A Reportagem do Grupo Liberal continua levantando informações sobre esse caso.