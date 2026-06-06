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Polícia

Mulher é presa por PM em Moju com 33 porções de maconha

Ela foi encaminhada à Delegacia, após ter sido avistada com uma sacola com drogas

O Liberal
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Material encontrada com a suspeita que foi encaminhada para a Delegacia de Moju (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Ely dos Santos Sampaio Saraiva foi presa na tarde de sexta-feira (5) no município de Moju, no nordeste do Estado do Pará, sob acusação de tráfico de entorpecentes. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Militar, envolvendo equipes do 47º BPM. 

Essa operação da PM de abordagens e saturação em bairros periféricos da cidade, e, por por volta das 16h, a guarnição da viatura 4702 realizava rondas na Estrada do Condomínio Industrial. Essa área é apontada por moradore como sendo um local de comércio intenso de drogas. Nessas diligências, os policiais notaram um forte odor característico de maconha na área. Eles, então, avistaram uma mulher ingressando de forma rápida em uma casa. Essa mulhe transportava uma sacola transparente.

De acordo com a PM, era possível visualizar papelotes semelhantes aos usados no tráfico de entorpecentes na sacola com a mulher. A partir dessa suspeita, os policiais monitoraram a suspeita e, em dado momento, conseguiram abordá-la no interior da casa.

Como resultado dessa abordagem, na sacola com a suspeita os policiais encontraram 33 porções de substância semelhante à maconha, totalizando aproximadamente 60 gramas. A mulher, então, recebeu voz de prisão e, em seguida, foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil a fim de serem realizados os  procedimentos cabíveis. Segundo informações da PM, a mulher já é conhecida pelas forças de segurança por possuir passagem e condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos com a suspeita R$ 60 em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung. De acordo com os policiais, ela confessou o crime, com toda a ação sendo registrada em vídeo.

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