Homem é encontrado morto às margens da BR-230, em Itaituba

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (6) às margens da BR-230, no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará. A polícia informou que ele foi localizado de bruços e apresentava sangramento na região do rosto.

Conforme o Giro Portal, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 3h após receber denúncias de transeuntes sobre uma pessoa caída no chão às margens da rodovia, no perímetro urbano de Miritituba, na altura do km 1128. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a ocorrência.

Perto da vítima, os militares acharam um celular. Um enfermeiro plantonista do posto de saúde de Miritituba foi acionado e constatou que o homem já estava sem sinais vitais.

A área foi isolada pela PM. A remoção do corpo foi realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) por volta das 5h50, ainda segundo o Giro.

Por enquanto, as circunstâncias da morte são um mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar e aguarda retorno.