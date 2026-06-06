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Polícia

PF prende na Guiana suspeito de roubo no Pará procurado pela Interpol

Ação integrada entre autoridades brasileiras e guianenses possibilitou a localização, captura e transferência do investigado ao Brasil

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policial federal de costas próxima a uma viatura da instituição. (Foto: Divulgação | Ascom PF)

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Federal (PF) na República Cooperativa da Guiana. Segundo a PF, o suspeito é apontado como integrante de um grupo criminoso envolvido em um roubo ocorrido no município de Tailândia, no nordeste do Pará, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas. Ele foi transferido da Guiana e chegou ao Aeroporto Internacional de Belém na noite desta sexta-feira (5/6).

“A prisão representa mais um importante avanço da operação ‘Longa Manus’, investigação que vem desarticulando uma organização criminosa responsável por roubos violentos, restrição da liberdade das vítimas e sessões de tortura. Segundo nossas investigações, as vítimas eram rendidas, amarradas e submetidas a intenso sofrimento físico e psicológico durante as ações criminosas”, explicou o delegado Breno Henrique, responsável pela investigação.

O investigado possuía Difusão Vermelha da Interpol, com base em mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Estado do Pará. De acordo com a polícia, a partir do compartilhamento de informações entre as autoridades envolvidas, foi possível localizá-lo em território guianense e viabilizar sua captura.

A Difusão Vermelha é uma solicitação às autoridades policiais de todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa, aguardando extradição, entrega ou ação legal semelhante.

As apurações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) contribuíram para a identificação e localização do foragido, permitindo sua inclusão nos mecanismos internacionais de busca. “As investigações conduzidas pela DHAP demonstraram que o sujeito havia fugido do Brasil na tentativa de escapar da responsabilização criminal, estabelecendo-se na cidade de Georgetown, onde buscava permanecer definitivamente fora do alcance das autoridades brasileiras. O trabalho de inteligência policial, contudo, permitiu rastrear seus passos e identificar seu paradeiro. Nós conseguimos apurar que o investigado exercia função de destaque dentro da estrutura criminosa, atuando no levantamento de informações, planejamento e coordenação das ações executadas pelo grupo”, continuou o delegado.

Exercendo as atribuições da INTERPOL no Brasil, a Polícia Federal coordenou as ações de cooperação policial internacional que possibilitaram a prisão do investigado na Guiana e sua posterior transferência ao país. A operação contou ainda com a colaboração da Polícia Civil de Roraima e da Polícia da Guiana.

Em razão da gravidade dos fatos e do risco concreto de fuga, a Justiça manteve a prisão preventiva do indivíduo, determinando a expedição de mandado de prisão com alcance internacional e sua inclusão nos sistemas da Interpol.

“Outras três pessoas foram presas anteriormente por envolvimento nos mesmos crimes, sendo elas encontradas em Belém, outra em Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, e a terceira em Joinville, no estado de Santa Catarina. Com a prisão deste foragido, sobe para quatro o número de capturados no âmbito da operação ‘Longa Manus’, reforçando a efetividade da integração entre a Polícia Civil do Pará, a Polícia Federal e os organismos internacionais de segurança pública e demonstrando que não existem fronteiras para a persecução penal quando se trata da responsabilização de autores de crimes graves”, finalizou o delegado Breno Henrique.

O preso foi entregue às autoridades brasileiras para os procedimentos legais cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.

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