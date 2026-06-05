Suspeito de abusar de criança de 11 anos em ônibus é preso preventivamente em Santarém

O homem preso sob suspeita de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos em Santarém, no oeste do Pará, teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça nesta sexta-feira (5). O caso foi registrado quando a vítima estava dentro de um ônibus que fazia a linha para Alter do Chão, na quinta-feira (4).

“A Polícia Civil informa que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Seccional de Santarém, onde foi autuado por estupro de vulnerável”, comunicou.

As informações sobre o caso são que, por volta de 19h30, policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) foram acionados por passageiros para atender à ocorrência sobre uma importunação sexual, como a situação havia sido relatada inicialmente. As testemunhas apontaram o homem como sendo o autor do crime.

Conforme relato policial, o suspeito estava sentado ao lado da vítima no ônibus Durante a viagem, ele teria passado as mãos nos braços, coxas e partes íntimas da vítima. Após o fato, o motorista do transporte foi informado e imediatamente parou em frente ao batalhão da PM para comunicar aos agentes sobre o ocorrido. O suspeito, a vítima, a mãe da criança e testemunhas foram conduzidos até a 16ª Seccional da Polícia Civil.

Ainda de acordo com as informações, a mãe da criança só teria percebido a situação quando viu a filha chorando e em estado de pânico. O suspeito foi apresentado na delegacia e permaneceu detido para os procedimentos cabíveis.