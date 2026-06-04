Delegado do Pará que estava desaparecido é encontrado morto no Piauí; circunstâncias são apuradas

O delegado Ronaldo Lopes de Oliveira, titular da Seccional Urbana de Mosqueiro e ex-prefeito de Igarapé-Açu, foi encontrado morto nesta quinta-feira (4) em uma chácara localizada no povoado Santa Luíza, zona rural de Teresina, no Piauí. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O delegado estava desaparecido desde o último domingo (1º), quando saiu do Pará e deixou de manter contato com familiares.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que foi comunicada pela Polícia Civil do Piauí sobre a localização do corpo do delegado.

“A Polícia Civil do Estado do Pará foi informada pela Polícia Civil do Piauí que o corpo do delegado Ronaldo Lopes de Oliveira foi encontrado na zona rural da cidade de Teresina. Perícias estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do fato. A PCPA informa ainda que se solidariza com a família do delegado neste momento de luto e presta o apoio necessário através da Diretoria de Atendimento do Servidor (DAS)”, comunicou.

O desaparecimento de Ronaldo Lopes mobilizou forças de segurança dos estados do Pará e do Piauí nos últimos dias. O delegado foi dado como desaparecido após sair de Castanhal, no nordeste paraense, por volta das 10h do dia 1º de junho. Segundo informações preliminares, ele seguia para buscar a filha em Igarapé-Açu, mas não chegou ao destino.

Investigação

Durante as investigações, a polícia identificou movimentações que ajudaram a reconstruir parte do trajeto percorrido pelo delegado. Entre elas, a venda de seu aparelho celular por R$ 2 mil na região de São Miguel do Guamá. Também foram registrados abastecimentos do veículo na divisa entre o Pará e o Maranhão e, posteriormente, na cidade maranhense de Bacabal.

O automóvel utilizado por Ronaldo Lopes foi rastreado ao longo da viagem e chegou a ser flagrado circulando pela região de Miguel Alves, já no Piauí, antes de entrar em Teresina. O carro foi localizado pelas autoridades na capital piauiense. Dentro do veículo, os investigadores encontraram um colete balístico.

As buscas passaram a se concentrar na região do povoado Santa Luíza após surgirem informações de que o delegado mantinha forte vínculo afetivo com o local, onde existe uma propriedade pertencente ao seu avô materno. Foi justamente nessa área que o corpo acabou sendo encontrado.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a causa da morte nem sobre os elementos encontrados no local. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Piauí, com acompanhamento da Polícia Civil do Pará.

Ronaldo Lopes atuava diretamente em investigações de grande repercussão no Pará. Entre elas, o caso da morte da cantora Ruthetty, encontrada sem vida em dezembro do ano passado dentro da residência onde morava, no bairro da Marambaia, em Belém. Em abril deste ano, ele coordenou a prisão de um suspeito apontado pela Polícia Civil como envolvido no caso.