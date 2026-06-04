Homem é morto a tiros nos fundos de bar em Parauapebas

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (4) em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Inácio Gabriel da Silva Oliveira. O crime, ainda um mistério, ocorreu por volta das 4h30, no Bairro Cidade Jardim.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, uma guarnição da Polícia Militar atendeu à ocorrência. Os militares constataram o óbito em uma área escura localizada nos fundos de um bar, na rua F26.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local para os primeiros atendimentos, mas Inácio Gabriel não resistiu aos ferimentos. A identificação da vítima foi possível por documentos encontrados em uma carteira ao lado do corpo.

Discussão antecedeu o crime

A polícia localizou o dono de um bar próximo ao local onde o homicídio aconteceu. O proprietário do estabelecimento relatou à polícia que houve uma discussão seguida de disparos de arma de fogo na madrugada.

Até o momento, a polícia tenta identificar a pessoa que teria discutido com a vítima. Não há informações sobre prisões relacionadas ao caso, que permanece sob investigação das autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno para atualizar as informações.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.