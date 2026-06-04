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Polícia

'Vai passar o sal': Alarme falso de assalto com reféns mobiliza Polícia Militar

Equipes da PM foram acionadas por denúncia de suposto assalto, mas constataram um mal-entendido em praça

O Liberal
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Alarme falso de assalto com reféns mobiliza polícia militar em Paragominas. (Foto: Redes Sociais)

Um alarme falso sobre um suposto assalto com reféns mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) na tarde de quarta-feira (3), em um estabelecimento na Praça do Ginásio, em Paragominas, no sudeste do Pará. A denúncia inicial indicava que um homem armado havia invadido o local, levando as autoridades a isolarem parcialmente o perímetro de maneira imediata.

A operação emergencial contou com policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar (19º BPM) e da 3ª CIME, além de uma equipe de choque. Contudo, após a entrada tática e averiguação completa, as equipes constataram que não havia ocorrência de roubo ou sequestro em andamento no espaço.

De acordo com a Polícia Militar à imprensa local, a grande mobilização foi resultado do compartilhamento de informações desencontradas, que geraram forte preocupação entre os populares da área. O coronel Rodrigo Leite, comandante do 19º BPM, explicou que o tumulto começou após uma pessoa ouvir outra comentar que um homem “iria passar o sal”.

Mal-entendido sobre expressão

O oficial esclareceu que a expressão informal foi interpretada de forma totalmente equivocada pelas testemunhas. A situação real envolvia apenas um desentendimento motivado por uma demissão trabalhista. Os agentes reforçaram que todas as denúncias de risco à vida são apuradas com máxima rapidez pela polícia, confirmando que este caso tratou-se de um alarme falso.

Após a constatação de que não havia risco à população, a área foi totalmente liberada. As equipes retornaram às atividades normais de patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade.

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