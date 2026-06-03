Vereador tenta matar a ex-esposa e morre ao atirar em si mesmo no Pará

O ex-prefeito e atual vereador de Ourilândia do Norte, Romildo Veloso e Silva (PP), morreu após atirar contra si mesmo na tarde desta quarta-feira (3), após tentar matar a ex-esposa, Ilcicleia Alves Veloso, conhecida como Leia. O caso ocorreu em um escritório de advocacia onde o ex-casal participava de uma audiência relacionada ao processo de divórcio.

Segundo informações divulgadas do portal Fato Regional, Romildo não aceitava o fim do relacionamento e teria premeditado a ação. O casal estava separado há cerca de três meses e tem dois filhos, de 14 e 15 anos.

Testemunhas relataram à polícia que os dois estavam prestes a assinar um documento referente ao divórcio quando o vereador pediu para conversar a sós com a ex-esposa. Nesse momento, ele teria sacado uma arma e efetuado disparos contra a mulher. Informações preliminares apontam que um dos tiros atingiu a região da nuca da vítima.

Após os disparos, Romildo teria saído da sala e se dirigido ao banheiro do escritório, onde atirou contra a própria cabeça. Ele morreu ainda no local.

Leia foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal Jadson Pesconi e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Regional da PA-279. Conforme informações apuradas, ela deu entrada na unidade em estado crítico.

Ao Fato Regional, o presidente da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, Márcio Negão (MDB), classificou o episódio como uma tragédia e lamentou o envolvimento de um parlamentar em exercício e de um dos pioneiros do município. Romildo Veloso exerceu quatro mandatos como prefeito da cidade. O presidente informou ainda que deverá decretar luto oficial no Legislativo municipal.

O corpo de Romildo Veloso foi removido e encaminhado para perícia da Polícia Científica do Pará, em Marabá. A Polícia Civil investiga o caso.