Veja o exato momento em que irmão de Ruthetty, preso, deixa delegacia em Belém

O policial militar Ivanildo Gomes dos Santos, irmão da cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida artisticamente como Ruthetty, foi registrado deixando uma delegacia em Belém na noite desta quarta-feira (3), após ser conduzido à unidade policial.

Ivanildo foi preso no quartel onde trabalha e levado para a delegacia para os procedimentos legais. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente os motivos da prisão nem informaram se a medida possui relação com as investigações da morte da cantora.

A condução do policial mobilizou familiares, que estiveram na unidade policial acompanhando o caso. Em entrevista à reportagem, uma irmã de Ivanildo e de Ruthetty afirmou que desconhece as razões que levaram o irmão à delegacia e cobrou esclarecimentos das autoridades.