Ônibus tomba e deixa um morto e vários feridos na BR-230, próximo a São Domingos do Araguaia

Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-230, a Rodovia Transamazônica, nas proximidades do município de São Domingos do Araguaia, no sudeste paraense. O grave acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (3/6). O veículo saiu da pista e tombou em um trecho localizado entre o Balneário da Madalena e o quilômetro 48 da rodovia.

Segundo informações preliminares, o ônibus realizava o trajeto entre Teresina, no Piauí, e Canaã dos Carajás (PA) quando ocorreu o acidente, por volta das 4h. Ainda não há confirmação sobre o número total de ocupantes que estavam no veículo no momento do tombamento.

De acordo com o relato inicial do motorista, um animal teria invadido a pista, levando-o a realizar uma manobra brusca para evitar a colisão. Com isso, ele perdeu o controle da direção, fazendo com que o ônibus deixasse a rodovia e tombasse em uma área de declive às margens da estrada.

Equipes de resgate foram mobilizadas para prestar atendimento às vítimas. Uma pessoa ainda não identificada morreu no local. A vítima que morreu no acidente teria embarcado na cidade de Augustinópolis, no Tocantins.

Além disso, diversos passageiros sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico. Informações apuradas na região apontam que pelo menos 12 ocupantes foram encaminhados para unidades de saúde em São Domingos do Araguaia.

A Polícia Militar esteve no trecho para controlar o tráfego e garantir a segurança durante os trabalhos de socorro. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.