Homem é preso com tabletes de maconha em apartamento durante operação nacional, em Marituba

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (2), no Residencial Viver Melhor, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A ação foi realizada por equipes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e da Seccional Urbana da Sacramenta, com apoio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), no âmbito da operação nacional “Narke VI”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em sua residência, onde os agentes apreenderam 75 tabletes de uma substância com características semelhantes à maconha, armazenados em um dos cômodos do imóvel.

De acordo com o delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc, as investigações tiveram início após informações apontarem que o apartamento estaria sendo utilizado para armazenar e comercializar entorpecentes.

“Recebemos a informação de que o imóvel do suspeito era utilizado como ponto de guarda e comercialização de entorpecentes. Após a identificação exata da casa, as equipes realizaram monitoramento e vigilância nas imediações, oportunidade em que constataram movimentação compatível com o transporte de entorpecentes, além da visualização de caixas de papelão no interior do apartamento”, afirmou.

Ainda segundo a polícia, durante a abordagem, um casal que ocupava o imóvel apresentou versões contraditórias sobre a situação no local. Diante das inconsistências, os agentes solicitaram autorização para entrar na residência.

O diretor da Seccional Urbana da Sacramenta, delegado João Bosco Fagioli, informou que a entrada foi autorizada pelo ocupante do imóvel, momento em que os tabletes da droga foram encontrados.

“Com autorização do ocupante, nós ingressamos na residência e localizamos os tabletes de substância análoga à maconha. O indivíduo admitiu que recebeu significativa quantidade de maconha para guardar no apartamento em troca de um certo valor em dinheiro”, explicou.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da Denarc, onde foram realizados os procedimentos legais. O homem permanece à disposição da Justiça.