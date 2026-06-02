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Polícia

Assessor de vereador morre após ser baleado em ocorrência na zona rural de Ipixuna do Pará

Fabiano da Silva de Sousa estava internado desde 24 de maio; com a morte, investigação passa a apurar o caso como homicídio consumado

O Liberal
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Assessor de vereador morre após ser baleado em ocorrência na zona rural de Ipixuna do Pará. (Reprodução/ BO Paragominas)

O assessor parlamentar Fabiano da Silva de Sousa morreu nesta terça-feira (2) no Hospital Regional de Paragominas, onde estava internado desde o dia 24 de maio após ser baleado em uma ocorrência que teria envolvido o vereador de Ipixuna do Pará, José Elissandro Bezerra da Silva, conhecido como “Nany”. As informações são do portal BO Paragominas.

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu na comunidade Roça Queimada, na região de Balalaica, zona rural do município. As investigações apontam que Fabiano e o vereador participavam de um encontro em uma residência onde havia consumo de bebidas alcoólicas, quando um desentendimento teria evoluído para agressão.

Segundo testemunhas, Fabiano tentava deixar o local quando foi atingido por disparos de arma de fogo nas costas. Ele recebeu os primeiros atendimentos na comunidade e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional de Paragominas, onde permaneceu internado até esta terça.

Ainda conforme a polícia, após os disparos, o vereador deixou o local em um veículo e, durante a fuga, teria se envolvido em um acidente de trânsito, atingindo um motociclista e colidindo contra um poste. O automóvel foi encontrado posteriormente incendiado. Nany foi localizado e preso pela Polícia Militar após buscas na região.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça do Pará. A defesa do parlamentar sustenta que ele agiu em legítima defesa e chegou a solicitar liberdade provisória, mas o pedido foi negado.

Com a morte de Fabiano, o inquérito passa a apurar o caso como homicídio consumado. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. “A Polícia Civil informa que as circunstâncias do homicídio são apuradas pela Delegacia de Ipixuna. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, diz o comunicado da instituição.

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