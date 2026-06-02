Carro invade prédio em acidente de trânsito na Avenida Magalhães Barata, em Belém

Um carro invadiu a fachada de um prédio residencial na manhã desta terça-feira (2), na avenida Magalhães Barata, entre as travessas Francisco Caldeira Castelo Branco e 14 de Abril, no bairro de São Brás, em Belém. Segundo as informações iniciais, a condutora do veículo teria ficado ferida e precisou ser encaminhada para atendimento médico.

De acordo com as informações preliminares, dois veículos teriam se envolvido em uma colisão. Após o impacto, um dos condutores perdeu o controle da direção e acabou atingindo a entrada de um prédio localizado às margens da via. Testemunhas contaram que a condutora do carro de passeio seria uma mulher idosa. No entanto, a informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Imagens feitas no local mostram a destruição de parte da fachada de vidro ao lado da guarita de acesso ao edifício. Os estilhaços ficaram espalhados pela área atingida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência e auxiliar no resgate da motorista do veículo que invadiu o prédio. A área precisou ser isolada durante os trabalhos de atendimento. O trânsito apresentou lentidão na área.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre a dinâmica que provocou a colisão. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

Em nota, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informou que agentes de trânsito estão no local e auxiliam no isolamento da área e ordenamento do fluxo de veículos. "A Segbel segue monitorando o fluxo na via para garantir a segurança de condutores e pedestres", comunicou. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.