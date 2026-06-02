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Polícia

Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido após acidente com balsa em Cotijuba

O corpo da vítima de afogamento foi encontrado na manhã desta terça-feira (2/6)

O Liberal
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Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido após acidente com balsa em Cotijuba. (Foto: Redes Sociais)

O corpo de Jefferson de Jesus Lima, que estava desaparecido após um acidente envolvendo uma balsa na praia de Cotijuba, em Belém, foi encontrado na manhã desta terça-feira (2/6). O Corpo de Bombeiros Militar realizava buscas desde a tarde de domingo (31/5), o dia do incidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, a vítima foi localizada na Prainha de Cotijuba, nas proximidades da praia do Farol. “O corpo foi retirado da água e ficou sob responsabilidade da Polícia Científica, que fará a perícia”, comunicou o CBM.

Jefferson desapareceu durante um passeio fluvial na tarde de domingo. Segundo relatos de testemunhas, uma embarcação iniciava uma manobra para deixar a praia quando diversas pessoas ainda estavam na água, nas proximidades. Durante a movimentação da balsa, o homem acabou desaparecendo.

Testemunhas contaram que Jefferson ainda teria ajudado a namorada, que não sabia nadar, mas acabou sendo levado pela correnteza. Desde o registro da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para iniciar a procura. Com a localização do corpo, o caso passa a ser acompanhado pelas autoridades competentes para esclarecimento das circunstâncias do acidente.

“A Polícia Civil informa que um inquérito policial será instaurado por meio da Delegacia de Cotijuba para apurar as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

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Polícia
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