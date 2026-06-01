Jovem é encontrada morta em casa que havia acabado de comprar

A estudante de enfermagem Hellen Samela Santos de Almeida foi encontrada morta na madrugada de sábado (30) com ferimentos de faca no corpo, em Breu Branco, região sudeste do Pará. Ela foi achada por volta das 5h, dentro de um imóvel, que fica no bairro Vilela, para onde havia se mudado um dia antes do crime, na sexta (29/5).

O cadáver estava em meio a uma poça de sangue. Segundo o portal Correio de Carajás, as investigações preliminares da Polícia Civil apontam a suspeita de que o crime possa ter relação com uma organização criminosa. Outra possibilidade apurada pelas autoridades envolve um relacionamento amoroso. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada oficialmente pela PC por ligação à morte de Hellen.

Ainda conforme o Correio, a casa onde Hellen morreu tinha sido adquirida por ela três dias antes do episódio acontecer. Até o momento, o crime é um mistério e nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento nele. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que o caso foi registrado como “homicídio doloso” e que as circunstâncias e autoria do crime “são apuradas pela Delegacia de Breu Branco”.

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Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.