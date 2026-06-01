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Polícia

Suspeito de liderar facção é preso por tráfico em Breu Branco

De acordo com a Polícia Civil, também é apurada uma denúncia de estupro de vulnerável contra ele

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o suspeito detido pela Polícia Militar. (Foto: Reprodução | Fato Regional)

Carlos Eduardo da Silva, conhecido pelo apelido de “C* Rosa”, suspeito de ser liderança do Comando Vermelho, foi preso no último sábado (30/5), no bairro Vilela, em Breu Branco, município no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, também é apurada uma denúncia de estupro de vulnerável contra ele.

Contra o homem, havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o portal Fato Regional, quando os policiais chegaram até a casa onde ele estava, encontraram uma menina de 13 anos. A legislação brasileira proíbe a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente do consentimento da vítima. Além disso, a mãe da garota ainda teria tentado impedir a prisão de Carlos e desacatado os agentes.

Os agentes também localizaram três celulares e 90 gramas de maconha. O material, incluído a mãe da jovem, foram levados até a Delegacia de Breu Branco. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar e autuado por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. “A Delegacia de Breu Branco também apura denúncia de estupro de vulnerável. Perícias foram solicitadas e as investigações seguem em andamento para esclarecimento dos fatos”, comunicou.

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